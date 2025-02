Almasri: Orfini, ‘indagine Cpi inevitabile, non ci sono più scuse, ora Meloni in aula’

agenzia

Roma, 6 feb. “La notizia dell’apertura di un fascicolo sull’operato del governo italiano da parte della Corte Penale Internazionale era inevitabile. Ieri in aula, il ministro Nordio ha di fatto presentato una difesa d’ufficio di un torturatore, attaccando invece chi cercava di arrestarlo e fare la cosa giusta”. Lo dice il deputato democratico Matteo Orfini.

“È evidente che la Corte Penale abbia motivo di sollevare obiezioni, soprattutto alla luce delle dichiarazioni dello stesso ministro della Giustizia, che ha ammesso di non aver rispettato la legge. Quest’ultima prevede infatti un automatismo nella procedura: non spettava e non spetta a lui eccepire sugli atti della Corte Penale internazionale. La legge non lo prevede”.