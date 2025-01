Almasri: Orlando, ‘rimpatriato per sicurezza? Italia non in grado di garantirla?’

agenzia

Roma, 29 gen. “Il Ministro ha raccontato in Parlamento che lo hanno rimpatriato per ragioni di sicurezza. Perché l’Italia non è in grado di garantire che non nuocia alla comunità? La domanda da farsi e dalla quale la Meloni vuole sfuggire è: la sicurezza di chi? In Italia qualcuno è preoccupato che questo libico possa parlare?”. Lo ha detto l’ex ministro della Giustizia ed esponente Pd, Andrea Orlando, a Tagadà su La7.