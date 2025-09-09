Almasri: Paita, ‘governo ha mentito, vengano a dire verità’

agenzia

Roma, 9 set. “Noi siamo garantisti, la vicenda è tutta politica. Il governo ha mentito sul caso Almasri, vengano a dire la verità”. Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, parlando con i cronisti dell’avviso di garanzia alla capo di gabinetto del ministro Nordio Giusi Bartolozzi per la vicenda Almasri.

“Il governo deve riferire al Parlamento, dire cosa è davvero accaduto, smettere di attorcigliarsi nei cavilli, e fare una operazione di massima trasparenza nei confronti del paese. Mandare a casa un torturatore con un volo di stato – conclude Paita – è qualcosa di indecoroso, su cui va necessariamente fatta chiarezza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA