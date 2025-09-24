Almasri, relatore Giunta ‘procedere per vertici Governo’

agenzia

'Nordio, Piantedosi e Mantovano mossi da calcolo politico'

ROMA, 24 SET – Il relatore in Giunta per l’autorizzazioni della Camera, Federico Gianassi (Pd), ha concluso la relazione chiedendo all’organo parlamentare di concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano indagati nell’ambito della vicenda del generale libico Almasri. Il voto della Giunta è previsto per il 30 settembre. Secondo Gianassi i tre esponenti del governo non avrebbero agito per interesse pubblico ma avrebbero “compiuto una scelta di mero opportunismo politico, fondata su timori generici e non suffragati da evidenze concrete, che mostrano la debolezza del Governo italiano dinanzi a bande armate che operano all’estero e che violano i diritti umani commettendo crimini internazionali”.

