Almasri: Renzi, ‘al governo dilettanti allo sbaraglio’

agenzia

Roma, 7 ago. “Lasciamo stare la questione giudiziaria, c’è un fatto politico: siamo governati da dilettanti allo sbaraglio. Questa vicenda politicamente dimostra che questo governo non è all’altezza. Meloni dice che ci sono magistrati che lavorano contro il governo? E’ vero: Mantovano, Bartolozzi, Nordio sono tutti magistrati che Meloni però si è presa al governo”. Lo dice Matteo Renzi a margine de La Versiliana.

