Almasri: Renzi, ‘governo ha mentito, dilettanti allo sbaraglio’**

agenzia

Roma, 5 ago. “Sulla vicenda Almasri non mi interessa il profilo giudiziario, mi basta quello politico. Il Governo ha mentito, Meloni ha mentito, Nordio ha mentito”. Così Matteo Renzi sui social.

“Non tocca a me valutare se ci siano reati: questo dipende dai giudici e noi aspettiamo le sentenze e rispettiamo i magistrati. Noi siamo garantisti davvero. Quello di cui sono certo è che una vicenda molto grave che attiene alla sicurezza nazionale è stata gestita da Fratelli d’Italia in modo superficiale, sguaiato, schizofrenico. Sono dei dilettanti che mandano allo sbaraglio un Paese intero”.