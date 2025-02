agenzia

Roma, 3 feb. “Le opposizioni unite chiedono che il Governo riferisca sulla vicenda Almasri. Meloni non c’è, Nordio non c’è, Piantedosi non c’è. Saranno tutti a Roccaraso”. Lo scrive sui social Matteo Renzi.

