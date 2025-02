Almasri: Ricci, ‘vittimismo di Meloni copre i veri problemi del Paese’

agenzia

Roma, 5 feb. “Non solo si è scarcerato un criminale, non lo si è assicurato alla giustizia, mandando quell’aereo all’Aia, invece che in Libia, per coprire questi dati di fatto, noi abbiamo assistito, per una settimana, ad una guerra del Governo e di tutto il centrodestra contro la magistratura. Ed è ancora più grave, se pensiamo che chi ha scatenato la guerra è la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Io penso che dietro al vittimismo di Meloni ci siano ipocrisia e voglia di nascondere i veri problemi del Paese”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, nel corso di un intervento andato in onda durante la trasmissione di la7, “di Martedì”, poi rilanciato sui social.