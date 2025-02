Almasri: Ricciardi (M5S), ‘caso tutto politico, governo ha mentito al Paese’

agenzia

Roma, 6 feb. “In aula Nordio ha sbugiardato Giorgia Meloni. La premier ha detto che il ministro della Giustizia non sapeva nulla, e invece il ministro ha detto tutto il contrario. Qui il pasticcio non l’ha combinato la Cpi, l’ha combinato il governo Meloni mentendo a ripetizione davanti al Paese e al Parlamento”. Lo dice il capogruppo M5s alla Camera, Riccardo Ricciardi, al Corriere della sera. “Questa è una questione politica. E’ Meloni che come al solito, per nascondere i suoi fallimenti su immigrazione e sul fronte economico, l’ha buttata in ‘caciara’”.