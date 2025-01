Almasri: Ricciardi (M5S), ‘o mente Piantedosi o mente Meloni, premier venga in aula’

agenzia

Roma, 28 gen. “Domani abbiamo un’informativa di Nordio e Piantedosi su quella vicenda riprovevole del rimpatrio del criminale libico con un aereo di Stato. Abbiamo due indagati, ma ne manca un terzo. E questo è inaccettabile. Noi abbiamo già chiesto la settimana scorsa che fosse la Premier a intervenire. E lo diciamo oggi più che mai. Qui, o ha detto una bugia in Senato il ministro Piantedosi, o l’ha detta Meloni nel video che ha fatto oggi”. Così in Aula Riccardo Ricciardi, capigruppo M5S alla Camera.