agenzia

Roma, 5 feb. “Il ministro Nordio ci ha accusato di non aver letto le carte, ma lei non ha letto la legge e l’ha violata davanti al Paese”. Lo dice in aula Elly Schlein dopo le informative dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul caso Almasri. “Chi le ha chiesto di stare fermo? Palazzo Chigi?”.

