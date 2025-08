Almasri: Serracchiani, ‘Meloni conferma che governo ha mentito al Parlamento’

agenzia

Roma, 5 ago. “Sono gravissime le parole di ieri della presidente Meloni sul caso Almasri. Lamenta di non essere stata ritenuta responsabile penalmente, sostenendo di esserlo politicamente. E così facendo se ne deduce: che sono state fornite al Parlamento informazioni false; che il Governo italiano, con in testa la premier, si è adoperato per impedire alla Corte Penale Internazionale di consegnare alla giustizia un criminale; che il criminale in questione, torturatore e stupratore di bambini, è stato riaccompagnato a casa con il volo di Stato italiano con il benestare della Presidenza del Consiglio”. Così la responsabile nazionale Giustizia del Pd, Debora Serracchiani.