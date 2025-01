Almasri: Sinistra italiana, ‘sui social minacce morte a Fratoianni, superato limite’

agenzia

Roma, 30 gen. “Siamo abituati da tempo a subire sui social offese, insulti triviali e minacce, provenienti per lo più da troll e da esagitati provenienti da settori della destra del nostro Paese e non solo. Ma a tutto c’è un limite: quando si fanno minacce di morte, o si evoca la P38 si travalica un confine netto”. Si legge in una nota dell’ufficio stampa di Sinistra Italiana.

“Sappiano coloro che, dopo l’intervento nei giorni scorsi in aula a Montecitorio dell’onorevole Fratoianni sull’avvio dell’indagine sul caso Almasri, stanno riempiendo di minacce violente i social – conclude il comunicato di SI – ne dovranno rispondere nelle dovute sedi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA