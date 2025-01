Almasri: sui siti internazionali la notizia della Meloni indagata

agenzia

Roma, 28 gen. Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha dichiarato di essere indagata per il rilascio da parte dell’Italia di un cittadino libico ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi) per crimini di guerra. I media occidentali, dalla Bbc, al Guardian, al Washington Post e al New York Times, fino a quelli arabi, come al Jazeera, parlano del videomessaggio condiviso sui social media dalla premier, nel quale Meloni ha rivelato di essere stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma, insieme al sottosegretario Mantovano e ai ministri Piantedosi e Nordio, a seguito di una denuncia per favoreggiamento e peculato presentata dall’avvocato Luigi Li Gotti sul caso Almasri.

