Almasri: Tinagli, ‘Meloni non riferisce in aula ma fa comizi sui social’

Roma, 30 gen. “Meloni dice che vuole un paese normale , ma perché è normale non andare in Parlamento a rendere conto della vicenda Almasri, come è stato chiesto dalle opposizioni, e fare invece un comizio sui social?”. Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli a Skytg24.

“Ci vuole rispetto della democrazia e dell’equilibrio dei poteri , ci vuole accountability , non si fa nessuna chiarezza con questi siparietti concordati . Le opposizioni hanno chiesto più volte di ascoltarla , e questa è la risposta ? Entrando nel merito di ciò che ha detto , Meloni sfoglia un libro dei sogni che non esiste : non c’è ripresa economica , il Pil è di nuovo sotto le stime, non c’è alcuna strategia di crescita e di investimenti , non ci sono politiche industriali. Servono risposte serie perché l’Italia è ferma e lei ormai governa da due anni”.

