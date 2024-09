agenzia

Nell'incendio 17 morti e 14 feriti

ENDARASHA, 06 SET – Sono almeno 70 i bambini dispersi in Kenya in seguito all’incendio divampato nella notte nel dormitorio della scuola Hillside Endarasha Academy di Kieni, in Kenya. Il precedente bilancio parlava di 17 morti accertati e 14 feriti.

