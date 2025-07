Almeno 94 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore

agenzia

Decine i morti dall'alba di oggi,anche in una scuola a Al Bureij

ROMA, 17 LUG – Sono almeno 94 i palestinesi uccisi dai raid israeliani nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute di Gaza. Di questi, 26 sono morti mentre cercavano di ottenere aiuti umanitari. Almeno 367 palestinesi feriti sono arrivati negli ospedali di Gaza nelle ultime 24 ore. Da quando è stato lanciato a maggio il controverso programma di distribuzione alimentare Ghf, sostenuto da Stati Uniti e Israele, almeno 877 palestinesi in cerca di aiuti sono stati uccisi e 5.666 sono rimasti feriti. Il bilancio dei palestinesi morti dall’inizio della guerra sale a 58.667. Altri 139.94 sono rimasti feriti. Decine di persone sono morte solo nella giornata di oggi in varie zona della Striscia. Oltre alle tre vittime dell’attacco alla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, si contano 4 vittime in un attacco al campo profughi di Bureij, nella parte centrale della Striscia, e 3 in un attacco a un edificio residenziale a Gaza City.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA