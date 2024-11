ALTEN sceglie Kneat per digitalizzare i processi di validazione

agenzia

LIMERICK, Irlanda, 27 novembre 2024/PRNewswire/ — kneat.com, inc., leader nella digitalizzazione e nell’automazione dei processi di validazione e qualità, è lieta di annunciare la firma di un Master Services Agreement triennale con ALTEN SA, leader mondiale nei servizi di ingegneria e IT. ALTEN utilizzerà Kneat Gx per digitalizzare i propri processi di validazione e quelli dei suoi clienti nel settore delle Life Sciences.

Con sede centrale in Francia e quasi 60.000 dipendenti e attività in più di 30 paesi in tutto il mondo, i servizi di ALTEN supportano l’innovazione, la R&S e i sistemi informativi tecnologici delle aziende. I clienti di ALTEN nel settore delle Life Sciences & Health operano nei settori farmaceutico, biotecnologico, dei dispositivi medici, delle tecnologie biomediche, della nutrizione, della cosmesi, della trasformazione alimentare e in altri settori dedicati al miglioramento della vita. ALTEN prevede di utilizzare Kneat Gx per i propri progetti e di abilitarne l’uso da parte dei propri clienti, a partire dalla Messa in Servizio e dalla Qualifica.

“La nostra partnership con ALTEN è un’ottima notizia per la validazione in tutto l’ecosistema Life Sciences”, ha dichiarato Eddie Ryan, co-fondatore e CEO di Kneat. “Digitalizzando i loro flussi di lavoro di validazione su Kneat Gx, sia ALTEN che i suoi clienti godranno di significativi vantaggi in termini di tempo e costi”.

“Siamo lieti di dare inizio a questa collaborazione poiché la convalida digitale rappresenta un passo significativo verso la trasformazione del settore, garantendo una maggiore efficienza, integrità dei dati e la fornitura di soluzioni sicure e di alta qualità per i pazienti” ha dichiarato Quentin Birot, Direttore Life Sciences Manufacturing & Clinical Operations di ALTEN in Europa.

Informazioni su ALTEN

Fondata nel 1988, ALTEN supporta le strategie di sviluppo dei suoi clienti nelle aree dell’innovazione, della R&S e dei sistemi informativi tecnologici.

ALTEN lavora con attori chiave nei settori dell’aeronautica, dello spazio, della difesa, della sicurezza e della marina, dell’automotive, del trasporto ferroviario e della mobilità, dell’energia e dell’ambiente, delle Life Sciences & Health, delle apparecchiature industriali e dell’elettronica, delle telecomunicazioni, delle banche, della finanza e delle assicurazioni, della vendita al dettaglio, dei servizi e dei media, dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione.

Il Gruppo ha una forza lavoro di 58.300 dipendenti che operano in oltre 30 Paesi, l’88% dei quali sono ingegneri. Il fatturato 2023 è stato di 4,07 miliardi di euro.

Il titolo ALTEN è quotato nel comparto A del mercato Euronext di Parigi (ISIN FR000001946); fa parte dell’indice SBF 120, dell’indice IT CAC 50 e del MIDCAP100, ed è idoneo al servizio di regolamento differito (SRD).

Informazioni su Kneat

Kneat Solutions offre alle aziende leader in settori altamente regolamentati un’efficienza senza pari nella convalida e nella conformità attraverso la sua piattaforma di convalida digitale Kneat Gx. Siamo leader nel settore per la soddisfazione dei clienti con un record ineccepibile di implementazione, grazie al nostro design user-friendly, al supporto di esperti e alla training academy on-demand.

Kneat Gx è una piattaforma di convalida digitale leader del settore che consente alle aziende altamente regolamentate di gestire qualsiasi disciplina di convalida dall’inizio alla fine. Kneat Gx è certificato ISO 9001 e ISO 27001, convalidato e conforme alla normativa 21 CFR Parte 11/Allegato 11.

Numerosi studi indipendenti condotti sui clienti dimostrano una riduzione fino al 40% dei tempi di lavorazione della documentazione, una velocità di commercializzazione fino al 20% superiore e uno standard di conformità più elevato.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2567928/ALTEN_Logo.jpg

Contatto: alten@hopscotch.fr ; investors@kneat.com