Altoatesino 17enne muore accoltellato in Serbia

Aggressione ieri sera a Novi Pazar, feriti tre amici del Renon

BOLZANO, 31 LUG – Un altoatesino di 17 anni è morto accoltellato durante una lite in Serbia, mentre tre suoi amici, anch’essi della Provincia di Bolzano, sono rimasti feriti. L’aggressione – così Rai Südtirol riportando la notizia di media serbi – è avvenuta ieri sera nella cittadina Novi Pazar. I quattro giovani di origine serba sono della zona del Renon, sopra Bolzano, e si trovavano a Novi Pazar in villeggiatura. Stando ai media serbi, verso le 22 di ieri sera davanti a un locale nel centro di Novi Pazar, città nel sudovest della Serbia, al termine di alterchi e scontri verbali è scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto anche i quattro giovani altoatesini, rimasti feriti da colpi di coltello. Il più grave dei quattro, il 17enne identificato con le iniziali M.M., è morto in ospedale per la gravità delle ferite riportate. Gli altri tre – J.E. di 17 anni, M.S. di 19 e M.H. di 18 – sono ancora ricoverati in ospedale e, secondo le ultime informazioni disponibili, non sarebbero in pericolo di vita. La polizia, sempre secondo i media serbi, ha arrestato due giovani mentre altri due sono ricercati. Non sono stati precisati i motivi all’origine della rissa che si è conclusa tragicamente per uno dei giovani.

