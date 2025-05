Amazon celebra 10 Pmi, eccellenze italiane nell’e-commerce

agenzia

Aziende provenienti da otto regioni, premiazione al Mimit

Celebrare le piccole e medie imprese italiane che, attraverso i loro prodotti e la loro inventiva, contribuiscono a portare nel mondo l’unicità del Paese: è con questo obiettivo che Amazon ha assegnato a 10 aziende un riconoscimento per aver saputo cogliere in questi anni le opportunità del digitale e aver sviluppato la propria offerta a livello internazionale. L’Amazon Made in Italy Award – I volti dell’eccellenza italiana nell’e-commerce è stato ospitato a Roma, nella sede del Mimit, e realizzato con il supporto di Agenzia Ice. Provengono da otto regioni le pmi premiate: dall’Abruzzo l’azienda di arredamento Dafne Italian Design, dalla Lombardia Security Watch, startup nata con l’obiettivo di sviluppare dispositivi innovativi per la sicurezza personale, dal Lazio la pmi ilGustonline, che promuove la tradizione gastronomica locale, dal Friuli-Venezia Giulia il mobilificio a conduzione familiare Mobili Fiver, dalla Campania il brand produttore di oli e amari online D’Annata, dalla Sicilia l’azienda specializzata nella lombricoltura Biotica. Due le aziende dalla Puglia – il brand di cravatte sartoriali Remo Sartori e Decor Space, specializzato in prodotti di arredamento per casa, ufficio e giardino – e altrettante dal Veneto: Fler World, brand di rasoi ricambiabili e Forme di Lucchetta, evoluzione strategica dell’azienda orafa Lucchetta 1953. La consegna del riconoscimento è stata anche l’occasione per celebrare i 10 anni della vetrina Made in Italy di Amazon, di cui fanno parte le aziende premiate. L’evento è stato inserito inoltre tra le attività legate alla quarta edizione dei Made in Italy Days, iniziativa di valorizzazione di migliaia di prodotti italiani, che si terrà dal 26 maggio al 2 giugno “Con questo premio, e con i Made in Italy Days, vogliamo valorizzare proprio le storie di imprenditrici e imprenditori che ogni giorno innovano, mantengono vive le tradizioni e fanno conoscere l’unicità del saper fare italiano” ha spiegato Giorgio Busnelli, vp e country manager di Amazon Italia.

