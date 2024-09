Amazon, export pmi 2023 su piattaforma a 1,2 miliardi,+25%

agenzia

Venduti 150 milioni di prodotti

ROMA, 06 SET – Il valore delle vendite all’estero registrate dalle oltre 21.000 piccole e medie imprese italiane che vendono attraverso Amazon ha superato gli 1,2 miliardi di euro nel 2023, circa il 25% in più rispetto ai circa 950 milioni di euro registrati nel 2022. Venduti complessivamente più di 150 milioni di prodotti, circa 300 al minuto, oltre il 10% in più rispetto all’anno precedente. Sono i dati del Report 2024 sull’Impatto economico delle piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon. Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Austria i paesi con il maggiore numero di vendite; Lombardia, Campania, Toscana, Lazio e Veneto le regioni italiane più virtuose per valore di vendite all’estero e con il più alto numero di pmi locali presenti sul negozio online. La percentuale di pmi che esporta attraverso il negozio online è passata da circa il 50% nel 2022, a oltre il 65% nel 2023. Casa, bellezza, cura della persona, elettronica e cucina sono le categorie di prodotto più vendute all’estero dalle pmi italiane attraverso Amazon. “Il report sull’impatto che Amazon ha sulle pmi italiane è una fotografia del nostro continuo supporto al tessuto imprenditoriale del Paese e un’ulteriore conferma di come il digitale rappresenti un alleato strategico per sostenere la crescita del business”, commenta Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon in Italia e Spagna. “Nel 2023 oltre 21.000 realtà imprenditoriali hanno scelto di utilizzare il nostro negozio online per ottenere maggiore visibilità e aumentare le proprie vendite, in Italia e all’estero. In un solo anno, oltre il 65% di loro ha registrato più di 1.2 miliardi di euro di vendite all’estero, un risultato di cui siamo molto orgogliosi, in linea con l’ambizioso obiettivo annunciato in occasione del lancio dell’ultima edizione dei Made in Italy Days: aiutare le aziende italiane che vendono sul nostro negozio digitale a raggiungere 4 miliardi di euro di vendite all’estero entro il 2025”.

