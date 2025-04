‘Amazon ha cancellato alcuni ordini dalla Cina per i dazi’

agenzia

Bloomberg, riduce la sua esposizione e la scarica sui venditori

NEW YORK, 09 APR – Amazon ha cancellato alcuni ordini di prodotti made in China e provenienti da altri paesi asiatici. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la decisione punta a ridurre l’esposizione della società ai dazi di Donald Trump scaricandola sui venditori, che potrebbero essere costretti a rinegoziare i termini con Amazon o vendere le loro scorte in paesi con margini più bassi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA