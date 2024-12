‘Amazon impara P38 spara’,denunciato figlio del terrorista Memeo

agenzia

Padre immortalato nel celebre scatto del '77 in cui impugna arma

MILANO, 17 DIC – “Amazon impara la P38 spara”. Sono queste le parole scritte sulla parete di un magazzino di Amazon, a Milano, da Francesco Savino Memeo, figlio 35enne di Giuseppe Memeo, l’ex terrorista diventato simbolo degli anni di piombo per la foto che lo immortala – proprio a Milano – mentre punta una P38 contro gli agenti durante la manifestazione del 14 maggio 1977. Il 38enne è stato denunciato per minaccia aggravata al termine di un’indagine del comando provinciale di Milano, intervenuto dopo la denuncia presentata il 18 novembre scorso da un dipendente di Amazon. La scritta è stata tracciata con un pennarello nero in un corridoio della sede di via Toffetti, dove Memeo risulta lavorasse per una cooperativa legata alla società. Durante le perquisizioni in casa i carabinieri hanno trovato gli abiti utilizzati quel giorno e hanno sequestrato il cellulare. Memeo ha un precedente per resistenza e non risulta legato ufficialmente a sigle o gruppi.

