Amazon, nel 2023 4 miliardi di investimenti in Italia

agenzia

Oltre 20 dal suo arrivo. Entro il 2024 altre 1.000 assunzioni

ROMA, 23 OTT – Amazon ha investito nel 2023 oltre 4 miliardi di euro in Italia superando i 20 miliardi dal 2010, anno di arrivo dell’azienda nel paese. Lo annuncia la società in una nota spiegando che la cifra include sia le spese in conto capitale (come le infrastrutture che costruisce, i centri logistici, gli uffici corporate e l’infrastruttura cloud), sia le spese operative (come gli stipendi che paga ai suoi dipendenti in Italia). “Amazon ribadisce il suo impegno per l’Italia. Continuiamo a destinare risorse significative e una partecipazione attiva alla vita economica del Paese rappresentando un’opportunità di crescita e sviluppo per il territorio, le imprese locali e i clienti”, dice Mariangela Marseglia, vp & country manager di Amazon in Italia e Spagna. “Siamo decisi a svolgere un ruolo attivo nel processo di innovazione del Paese, offrendo soluzioni all’avanguardia e sostenibili che possano generare valore aggiunto per le comunità in cui operiamo. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare e siamo pronti ad affrontare la sfida con determinazione e spirito di collaborazione. Solo unendo le forze e lavorando come sistema Paese, saremo in grado di supportare e continuare a far eccellere l’Italia, culla di creatività e saper fare unico al mondo, sia a livello nazionale che internazionale”. Sotto il profilo dell’occupazione Amazon comunica che raggiungerà entro la fine del 2024 circa 19.000 dipendenti a tempo indeterminato, circa mille in più rispetto a quanto annunciato lo scorso anno, collocandosi così, secondo uno studio di Teha, al terzo posto in termini di occupazione totale tra le aziende straniere che operano in Italia e al 20 esimo posto tra tutte le grandi aziende operanti in Italia.

