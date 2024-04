Amb.Israele, ‘Iran dietro minacce ad ambasciate, anche a Roma’

agenzia

'Grati a polizia italiana che garantisce sicurezza israeliani'

ROMA, 15 APR – “Ci sono minacce contro le ambasciate israeliane nel mondo, anche in Italia. E abbiamo indizi sul coinvolgimento dell’Iran”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, in un’intervista a Skytg24, aggiungendo che Israele “condivide le informazioni” con le varie polizie locali. “Siamo preoccupati per i diplomatici e per i cittadini israeliani. E siamo grati alla polizia italiana che fa tutto il possibile per garantire la sicurezza degli israeliani”, ha concluso. Nei giorni scorsi l’ambasciata israeliana a Roma era stata chiusa per motivi di sicurezza.

