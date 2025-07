Ambasciatore Azzopardi “Tra Italia e Malta una simbiosi eccellente”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La vicinanza tra Italia e Malta non é solo geografica ma si puó vedere “come un destino che ci lega” da secoli. E’ quanto ha osservato l’ambasciatore di Malta a Roma, Daniel Azzopardi, ospite della rubrica di geopolitica dell’Agenzia Italpress, Diplomacy Magazine, condotta da Claudio Brachino. Una vicinanza, ha proseguito Azzopardi, che “si vede anche nei dettagli, a cominciare dai cognomi italiani a Malta”. Non si tratta di semplici relazioni bilaterali, secondo l’ambasciatore, ma di “una simbiosi” eccellente, che si riverbera anche sulla cooperazione economica. “Vedo nella relazione tra Malta e Italia un esempio perfetto di come funziona il mercato europeo interno. Un mercato dove c’é libertá di movimento per persone, servizi, capitali e beni. Questi quattro elementi si stanno muovendo con cifre consistenti. Ad esempio, noi compriamo dall’Italia beni che valgono piú o meno 2,5 miliardi. È un record”, ha detto Azzopardi. Malta “compra molte cose (dall’Italia), anche parte della sua elettricitá. Di contro ci sono molti italiani, molte aziende importanti che hanno una sede a Malta. Questa é la simbiosi che intendo”, ha dichiarato il diplomatico aggiungendo che a Malta sono presenti circa “15 importanti aziende italiane che stanno facendo un lavoro fantastico in aree diverse, dal marittimo alla logistica fino al settore manifatturiero di precisione”. Il flusso degli investimenti vede anche un percorso al contrario, con importanti aziende maltesi che scelgono di operare in Italia. “C’é ad esempio, nel settore alberghiero di lusso, l’azienda maltese Corinthia che sta per aprire un hotel importante qui a Roma. Al porto di Civitavecchia c’é un investimento da parte di una banca maltese che si chiama Aps e che sta operando un finanziamento importate per delle nuove infrastrutture. C’é Virtu Ferries, che ha un hub logistico in Sicilia, e la Marina di Ragusa é gestita da un’azienda maltese che ha anche una nuova connessione marittima. C’é poi Marine Group, che ha il Venice Intermodal Terminal”, ha detto il capo della missione diplomatica a Roma citando solo alcuni esempi. “Insomma, c’é molta attivitá”, ha infine commentato. Anche nel settore energetico i legami sono molto intensi, e un esempio lo é il cavo sottomarino tra Malta e Ragusa. “Anche questo é un altro esempio che dimostra come il ‘mercato europeo’ stia funzionando molto bene nel caso di Malta e dell’Italia. Un mercato europeo dell’energia funziona davvero quando hai un’interconnessione completa. Noi siamo un esempio ideale perchê giá abbiamo un interconnettore tra Malta e Ragusa attraverso cui compriamo una quota importante di elettricitá”, ha detto Azzopardi osservando che Malta sta diventando sempre piú “bisognosa” di energia grazie allo sviluppo positivo della sua economia. “Peró dobbiamo investire, anche con l’aiuto dell’Unione europea, per costruire un secondo (interconnettore). Questo rappresenterá un legame fisico ancora piú forte tra i nostri due Paesi. E anche qui, ad esempio, possiamo fare una politica di coordinamento mediterranea in maniera tangibile”, ha osservato il diplomatico. A proposito di politiche per il Mediterraneo, “credo che sia un lusso – ha osservato Azzopardi – avere due Paesi con piú o meno la stessa idea, la stessa politica per il Mediterraneo, e che siedono allo stesso tavolo dell’Unione europea”. L’ambasciatore ha poi menzionato il gruppo Med 9, “dove ci sono i Paesi dell’Ue a coordinare temi differenti come l’energia, l’immigrazione, il clima. Proviamo a fare uno sforzo per coordinare la politica a livello europeo e poi trasformarla sul piano legislativo”. Restando sul piano internazionale, Malta ha assunto quest’anno la presidenza di turno del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Le prioritá della presidenza comprendono la protezione dei minori, la lotta contro la violenza e la discriminazione, i giovani e il sostegno all’Ucraina. “Questa é la nostra strategia per avere una voce nel mondo, ma anche per fare la nostra parte nel mondo”, ha osservato l’ambasciatore. Tornando alla collaborazione fra Italia e Malta, la stagione turistica, segmento fondamentale per l’economia maltese, vede quest’anno una speciale cooperazione tra le forze di polizia dei due Paesi con dei pattugliamenti congiunti sull’isola per garantire la sicurezza dei turisti. “Credo che sia il risultato di una relazione molto matura tra i due Paesi. Non é un modello nuovo, viene applicato anche da altri Paesi vicini, dentro e fuori l’Unione europea. E’ anche in linea con lo spirito dei trattati dell’Ue”, ha osservato l’ambasciatore. I legami profondi fra Italia e Malta si vedono infine nel settore culturale e anche in questo caso l’ambasciata é molto attiva. “Per esempio, l’anno scorso abbiamo fatto una mostra di Antonio Sciortino, uno dei piú importanti scultori della storia recente maltese, che ha studiato a Roma. Faremo un’altra mostra, piú avanti quest’anno, sull’archeologia sottomarina con l’Universitá La Sapienza. Dopo l’estate ci sará la Giornata nazionale maltese, con un concerto al Pantheon dove si esibirá un tenore maltese rinomato a livello internazionale, Joseph Calleja”, ha concluso il capo della missione diplomatica a Roma. (ITALPRESS). -Foto fonte Italpress- lcr/red 24-Lug-25 16:56

