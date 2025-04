Ambasciatore russo all’Onu, irrealistica tregua in Ucraina

agenzia

Nebenzia: 'Kiev ha violato moratoria su attacchi a siti energia'

ROMA, 18 APR – Al momento, un cessate il fuoco in Ucraina è irrealistico: lo ha affermato il rappresentante permanente della Russia presso l’Onu, Vasily Nebenzia, come riporta l’emittente radiotelevisiva ucraina Suspilne. Secondo Nebenzia, il cessate il fuoco è ostacolato dalla violazione da parte di Kiev della moratoria sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. “Abbiamo tentato un cessate il fuoco limitato per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, che non è stato rispettato dalla parte ucraina. Nelle circostanze attuali, parlare di un cessate il fuoco è semplicemente irrealistico in questa fase”, ha detto durante un briefing.

