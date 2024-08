Ambiente: Fidanza, ‘da oggi legge ripristino natura, difficile cambiarla ma ci proveremo’

agenzia

Roma, 18 ago. “Oggi entra in vigore la ‘legge sul ripristino della natura”, uno dei provvedimenti cardine del Green Deal ereditato da Timmermans e approvato con una maggioranza risicatissima dai Governi Ue (con il voto contrario dell’Italia) pochi giorni dopo le Europee, in spregio al voto di decine di milioni di cittadini europei. Nel suo passaggio in Parlamento avevamo lavorato per ridurne gli impatti negativi, ma non c’è dubbio che rimanga ancora una norma fortemente ideologica, penalizzante e per molti aspetti irrealizzabile”. Lo afferma capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, coordinatore Ecr in Commissione Agri.