Ambiente: Meloni, ‘no a imposizioni Ue o si distruggono posti lavoro’ (2)

Roma, 31 mag. “L’Europa si è data degli obiettivi importanti – rimarca la premier – ma non sono d’accordo sul fatto che debba anche dire come devi raggiungere quegli obiettivi: se diciamo nel 2050 emissioni zero ok, dopo di che bisogna lasciare agli Stati nazionali decidere con quale tecnologia farlo, quella che chiamiamo neutralità tecnologica. Invece l’Europa arriva e ti dice che lo devi fare con l’elettrico, solo che noi non lo produciamo, viene prodotto tendenzialmente da nazioni molto più inquinanti della nostra -senza citarle- che producono quello che serve per l’elettrico con le centrali a carbone. E siccome le emissioni globali son globali per una ragione, perché non è che se le produci dall’altra parte del mondo da te non arrivano, non è una strategia intelligentissima”.

