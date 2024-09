Ambiente: Pichetto Fratin, ‘nuovo nucleare soluzione per il futuro’**

agenzia

Siracusa, 22 set. “La soluzione per il futuro è il nuovo nucleare, e noi ci stiamo su. Per fare la produzione di uno small reactor grande quanto questo servono duemila ettari di fotovoltaico. La soluzione che dobbiamo perseguire nel massimo della sicurezza sta in questo percorso”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo a Divinazione Expo 24 a Siracusa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA