Ambiente: Rizzo, ‘svegliarsi contro ideologia green’

Roma, 28 giu. “Siamo contro le balle degli amministratori pubblici che vogliono deturpare i nostri paesaggi con pale alte 200 metri per prendere i soldi dell’eolico, perchè impegnati a propagandare un’ideologia green mentre, in realtà pensano solo al gran, occorre svegliarsi”. Lo afferma Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare, che con Giuseppe Cruciani e Nicolas Gabrielli sarà ad Ostia, nel Lungomare Lutazio Catulo, “contro le balle dell’ambientalismo estremo, inteso come un’interessata dittatura del politicamente corretto”.