Ambiente: Scuderi (Avs), ‘no passi indietro su green, da Verdi in Ue massima attenzione’

Roma, 8 nov. “Come gruppo dei Verdi in Parlamento europeo presteremo la massima attenzione affinché sui temi legati al green si porti avanti una razionalizzazione pragmatica del quadro normativo e non, invece, una deregolamentazione. Per noi la direzione è quella di migliorare, razionalizzare e implementare queste norme”. Così l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, intervenendo all’incontro “Green claim e greenwashing: praticare e comunicare la sostenibilità”, organizzato da Economiacircolare.com all’interno di Ecomondo 2024 a Rimini.

“C’è la volontà – ha continuato Scuderi – di semplificare le norme europee sul green, nell’ambito di un’azione complessiva di supporto alle piccole e medie imprese che è in cima alla nostra lista di priorità. Al tempo stesso, però, si registra un atteggiamento rischioso di una parte del Parlamento, che vorrebbe far passare per semplificazione quella che in realtà è una deregolamentazione, come a dire ‘ognuno può fare quello che vuole’”.