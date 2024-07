Ambiente: Simiani (Pd), ‘a Orbetello moria di pesci, ma legge salva laguna bloccata’

agenzia

Roma, 17 lug. “Da oltre oltre due mesi la legge sulla gestione della Laguna di Orbetello, dopo un accurato lavoro bipartisan che ha portato ad un testo condiviso, è bloccata inspiegabilmente al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Chiediamo quindi al presidente della Commissione Ambiente Mauro Rotelli, alla maggioranza ed al Governo di sbloccare la situazione e accelerare l’iter per l’approvazione del provvedimento in sede Legislativa. Ulteriori ritardi, visto il contesto, non sono più ammissibili”. E’ quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani.