Amichevoli: Rapid Vienna-Milan 1-1

agenzia

Florenzi illude, pari firmato Demir nel finale

ROMA, 20 LUG – Solo un pari per Paulo Fonseca all’esordio sulla panchina del Milan. Nel primo test amichevole della stagione la squadra allenata dal tecnico portighese non riesce ad andare oltre il pareggio per 1-1 a Vienna contro il Rapid. Dopo un primo tempo piuttosto complicato per i rossoneri (due pali accarezzati dagli austriaci e tante imbucate subite), Florenzi sblocca la partita al 64′ su assist di Maldini, ma Demir allo scadere (88′) rovina l’esordio per il tecnico ex Roma.

