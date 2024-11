Ammanco di fondi in Comune Vazzano, sequestrati 200 mila euro

agenzia

Ordinanza eseguita da Cc a carico di un impiegato e tre complici

VAZZANO, 12 NOV – I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 200 mila euro a carico di quattro persone coinvolte in un indagine su un presunto ammanco nelle casse del Comune di Vazzano. Il provvedimento é stato emesso dal Gip di Vibo Valentia su richiesta del Procuratore della Repubblica, Camillo Falvo, e del sostituto procuratore titolare del fascicolo d’inchiesta. Le persone nei confronti delle quali é stato eseguito il sequestro, alle quali viene contestato il reato di peculato in concorso, sono Domenico Buggisano, di 68 anni, dipendente comunale in pensione e successivamente collaboratore dell’ente; la sorella dello stesso Buggisano, Michela, di 75; Maria Ciappina, di 54, e Domenico Antonio Savo, di 32. Secondo quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri di Vazzano, avviate sulla base di una denuncia presentata dal sindaco del centro del vibonese, Vincenzo Massa, gli ammanchi dalle casse comunali si sarebbero verificati tra gennaio del 2023 e lo scorso mese di settembre.

