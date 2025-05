Amministrative, affluenza in calo alle 12, è al 13,55%

agenzia

Urne aperte dalle 7. Genova vota il 13,37% degli aventi diritto

ROMA, 25 MAG – Con le urne aperte dalle 7 di questa mattina (si potrà votare fino alle 15 di domani) il primo turno delle amministrative che interessa in totale 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia (regione a statuto speciale), registra alle 12 un’affluenza del 13,55% degli aventi diritto in calo rispetto al 15,54% dell’ultima tornata. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo. A Genova, unico capoluogo di regione al voto, i votanti sono stati il 13,37% (furono il 15,11% l’ultima volta). Matera con il 13,39% è in lieve calo rispetto all’ultimo 14,98%; giù anche Taranto al 14,24% (era il 16,05) così come Ravenna: 11,89% contro il 12,87%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA