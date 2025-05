Amministrative: Fratoianni, ‘mandare a casa destra, elezione dopo elezione’

agenzia

Roma, 23 mag. “La destra al governo sta affossando il Paese e le nostre città: per questo bisogna mandarli a casa, e al più presto. Per invertire la rotta, restituire speranza a cittadini e cittadine e migliorare le loro condizioni. E dobbiamo farlo elezione dopo elezione, sfruttando ogni occasione utile. Possiamo farlo domenica 25 e lunedì 26 maggio in tante città, a partire da Genova dove una pessima destra è fuggita con la coda tra le gambe lasciando una città in ginocchio”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.