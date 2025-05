agenzia

Roma, 26 mag. “Quando il centrosinistra non mette veti, succede che vince. La Meloni ha preso una scoppola mica da ridere. Quando io ero al governo ogni volta che perdevo un comune c’erano i commenti roboanti di Fdi dicendo che il mio tempo era finito, io non farò lo stesso ma certo per Meloni si è un po’ rotto l’incantesimo”. Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA