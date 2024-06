Amministrative: Speranza, ‘segnali incoraggianti, è voto contro riforme Meloni’

agenzia

Roma, 24 giu. “Dal secondo turno delle elezioni amministrative arrivano segnali incoraggianti. È un voto che premia la qualità delle nostre proposte, ma personalmente credo anche che sia un voto per dire no a progetti scellerati come autonomia differenziata e premierato. Avanti così. Ps: che gioia per Potenza!”. Così Roberto Speranza commenta i risultati dei ballottaggi.

