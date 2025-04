Amministrazione Trump congela 2,2 miliardi per Harvard

agenzia

Dopo che l'ateneo ha respinto la richiesta di cambiare politiche

ROMA, 15 APR – L’amministrazione Trump ha annunciato che congelerà 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni pluriennali e 60 milioni di dollari in contratti pluriennali all’Università di Harvard, dopo che l’ateneo ha dichiarato di non voler accogliere le richieste di modifica delle sue politiche provenienti dal governo, mettendo a rischio quasi 9 miliardi di dollari di finanziamenti federali. L’università ha ricevuto la scorsa settimana una lettera da una task force federale che delineava ulteriori condizioni politiche per “mantenere il rapporto finanziario di Harvard con il governo federale”. “Abbiamo informato L’Amministrazione, tramite il nostro consulente legale, che non accetteremo la loro proposta di accordo”, ha dichiarato il presidente di Harvard, Alan M. Garber, in una nota. “L’Università non rinuncerà alla sua indipendenza né ai suoi diritti costituzionali”. L’amministrazione Trump ha minacciato numerosi college negli Stati Uniti di tagli ai finanziamenti se non fossero state apportate modifiche alle politiche scolastiche, e la mossa di Harvard è la prima di un’università d’élite che ha respinto le richieste della Casa Bianca. Tra queste, figurano l’eliminazione dei programmi di Harvard per la diversità, l’equità e l’inclusione, il divieto di indossare la mascherina durante le proteste nei campus, riforme delle assunzioni e delle ammissioni basate sul merito e la riduzione del potere detenuto da docenti e amministratori “più impegnati nell’attivismo che nella ricerca accademica”. “Il presidente Trump sta lavorando per rendere l’istruzione superiore di nuovo grande, ponendo fine all’antisemitismo incontrollato e garantendo che i fondi dei contribuenti federali non finanzino il sostegno di Harvard a pericolose discriminazioni razziali o alla violenza motivata da razzismo”, ha dichiarato un portavoce della Casa Bianca in una nota. “Harvard o qualsiasi istituzione che desideri violare il Titolo VI non è, per legge, idonea a ricevere finanziamenti federali”.

