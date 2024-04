Ammiraglio Usa, la Cina pronta a invadere Taiwan nel 2027

agenzia

'Pechino costruisce un arsenale militare a grande velocità'

NEW YORK, 21 MAR – La Cina sta costruendo un arsenale militare e nucleare a una velocità non vista dalla Seconda Guerra Mondiale e tutti i segnali indicano che è in corsa per centrare il suo obiettivo di essere pronta per invadere Taiwan per il 2027. Lo ha detto il numero uno del US Indo-Pacific Command, l’ammiraglio americano della US Navy John Aquilino, secondo quanto riportano i media americani. Aquilino ha sottolineato che la Cina ha simulato negli ultimi anni operazioni che potrebbe condurre contro Taiwan.

