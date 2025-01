An, convegno in Senato a 30 anni da Fiuggi: “Oggi Destra ha premier, sogno è capo Stato”

agenzia

Roma, 30 gen. Una storia condivisa nel tempo: dall’Msi, passando per Alleanza nazionale, arrivando a Fratelli d’Italia, forze di una destra nazionale, legata nel tempo da una passione comune, quella dell”amore per l’Italia’. “La forza autentica della comunità di destra è che chi si colloca lì, lo fa perché non vuole vantaggi personali, ma sceglie quella parte per ‘amore dell’Italia’, come avrebbe detto Giorgio Almirante”, assicura Gianfranco Fini, facendo la sintesi della ‘sua’ storia repubblicana, al convegno dal titolo ‘Alleanza Nazionale. A 30 anni dalla nascita della destra di governo’, evento organizzato dalla Fondazione Tatarella con il patrocinio del Senato per ricordare il congresso di Fiuggi del gennaio del 1995. A lui si associa il presidente La Russa, che concluderà i lavori, ringraziando pubblicamente Fini per la sua svolta, ricordando il primo slogan voluto da Meloni per Fdi: “Volle scritto ‘a testa alta’” e ora “la nostra caratteristica ieri come oggi e spero domani è quello di guardare al nostro presente e al nostro passato a testa ‘non alta’, ma ‘altissima’”.

Nella sala, gremitissima, a prendere la parola, con il presidente del Senato La Russa e l’ex presidente della Camera Fini, saranno il responsabile organizzativo di Fdi, Giovanni Donzelli, Valentino Valentini e Fabrizio Tatarella della Fondazione An, il ministro Adolfo Urso. Ad ascoltarli, non facendo mancare applausi sono ex aennini, come Domenico Gramazio e Carmelo Briguglio, tanti giornalisti d’area, come il direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo Bocchino e il direttore dello stesso quotidiano Antonio Rapisarda. Presenti anche alcuni senatori di Fdi, tra cui Roberto Menia. Tra gli ospiti anche l’amministratore delegato del gruppo Adnkronos Angela Antonini e il presidente Pippo Marra. Qualcuno in sala indossa pure una sciarpa con la scritta ‘Fini sindaco’, ricordando la sfida con Rutelli a Roma, del ’93. Campagna più volte evocata in sala, con lo stesso Fini e Donzelli che ricordano come siano stati i voti degli elettori a sdoganare la destra in Italia, piuttosto che Berlusconi.

“Non si poteva chiedere a Almirante di rinnegare se stesso, ma aveva detto che non voleva restaurare”, dice sempre il fondatore di An Fini, aggiungendo che per il Msi “il tema, la questione era la presunzione di quei partiti che tenevano fuori dalla dialettica politica una forza legittimata democraticamente”. “Poi ci hanno scelto per l’onestà, quella dei nostri padri”, spiegherà ancora La Russa.

Donzelli, che si rammarica di non aver potuto conoscere personalmente Pinuccio Tatarella per motivi anagrafici (“era uno che non andava in tv, lo sentivo alla radio”) parla di fascismo: “Non abbiamo nessun problema ad ammettere, come è scritto nelle tesi di Fiuggi, che l’antifascismo è stato un momento essenziale, ma la sinistra deve capire che non basta essere antifascisti per essere democratici”, è quanto scandisce tra gli applausi.