An: Fini, ‘con Berlusconi differenze, governare non vuol dire comandare’

agenzia

Roma, 5 dic. “Errori ne ho fatti tanti, ma non ero così sprovveduto, avrei potuto chiedere a Berlusconi di entrare nel governo, dicendo quello che avevo fatto da ministro degli Esteri, ma su alcune posizioni c’erano differenze, governare non vuole dire comandare”. Lo dice Gianfranco Fini, ex leader di An, intervenendo in Senato, alla presentazione in Sala Nassiryia alla conferenza stampa sul libro ‘Quella meteora a destra. Fini contro Fini: il caso di Futuro e Libertà ai tempi di Giorgia’, di Carmelo Briguglio. “Le istituzioni non possono essere asservite a interessi di parte”, aggiunge con riferimento al suo ruolo di presidente della Camera.

