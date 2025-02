An: ‘la destra di governo di Tatarella’, sabato prossimo convegno a Bari, conclude La Russa

agenzia

Roma, 3 feb. A 26 anni esatti dalla scomparsa di Pinuccio Tatarella, a Bari sabato 8 febbraio 2025 alle ore 10.30 nella Sala Europa di Villa Romanazzi Carducci, la Fondazione Tatarella, in collaborazione con la Fondazione Alleanza nazionale, ricorda la nascita della destra di governo ed europea immaginata e realizzata da Pinuccio Tatarella con il convegno “La destra di governo di Tatarella. A 30 anni dalla nascita di Alleanza nazionale”. L’evento, dopo i saluti del sindaco di Bari Vito Leccese, sarà introdotto Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione. Interverranno Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An, Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, Maurizio Gasparri, presidente del Gruppo di Forza Italia al Senato, Lucio Malan, presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr. Il convegno sarà concluso da Ignazio La Russa, presidente del Senato.

