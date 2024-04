Anaao, da oggi procedibilità d’ufficio per lesioni a operatori

agenzia

Di Silverio, 'Ora chiediamo immediate misure organizzative per completare l’azione di tutela'

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) – “Da oggi è possibile procedere d’ufficio anche nel caso di lesioni personali ai professionisti sanitari, sia lievi sia gravi o gravissime, indipendentemente quindi dalla volontà della vittima di sporgere querela. È un ulteriore passo in avanti a tutela dei colleghi vittime di aggressioni e violenze nell’esercizio delle loro funzioni. Ed è anche la dimostrazione che la nostra pressante azione inizia a dare i frutti concreti”. Lo sottolinea il segretario nazionale Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, che modifica il codice penale in tema di procedibilità d’Ufficio per il reato di lesioni personali e di procedibilità a querela del reato di danneggiamento. “L’intervento si è reso necessario – spiega Di Silverio – per coordinare le modifiche già introdotte al regime di procedibilità del delitto di lesioni nel 2022 con la riforma del processo penale, alla sopravvenuta modifica, voluta da Anaao, e apportata dal legislatore al Codice penale, dal cosiddetto decreto bollette”. “Già con il decreto bollette del 2023, infatti – ricorda Di Silverio – il legislatore, recependo una richiesta dell’Anaao, era intervenuto a rafforzare il sistema normativo penale a tutela del personale sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni e attività, in considerazione degli episodi di violenza più volte verificatisi nelle strutture sanitarie, con l’introduzione di un inasprimento delle sanzioni con riguardo alle lesioni semplici per le quali si prevede oggi la pena della reclusione da due a cinque anni”. Questa novità, conclude, “rappresenta un ulteriore passo in avanti a difesa dei colleghi vittime di aggressioni e violenza nell’esercizio delle loro funzioni. Ora chiediamo immediate misure organizzative per completare l’azione di tutela”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA