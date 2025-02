Anarchici: Ascani, ‘Delmastro non può restare al suo posto’

agenzia

Roma, 20 feb. “Delmastro è sottosegretario alla Giustizia, la sua condanna è grave già solo per questo. In più questa condanna arriva perché ha usato i suoi attuali poteri di sottosegretario per manganellare l’opposizione in Parlamento rivelando informazioni che non potevano essere rivelate. C’è un evidente e gigantesco problema politico. Non può restare al suo posto, è inaccettabile”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo a Metropolis.

