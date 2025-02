Anarchici: Maschio (Fdi), ‘confermata correttezza condotta Delmastro’

agenzia

Roma, 3 feb. “Crolla tutto l’impianto accusatorio su Delmastro per la vicenda Cospito. Anche Francesco Basentini, autore dell’ordine di servizio che stabiliva la ‘limitata divulgazione’ delle informazioni che circolano all’interno della struttura che dirigeva, oggi ha confermato in Tribunale che l’indicazione valeva per gli uffici del Dap e non per quelli del Ministero della Giustizia. Appare quindi evidente che Delmastro non aveva nessun obbligo di non divulgare quegli atti, come abbiamo sempre sostenuto e rivendicato. La Procura stessa aveva chiesto l’archiviazione ma, dopo l’imputazione coatta, adesso è lo stesso sviluppo delle udienze a rendere giustizia al Sottosegretario Delmastro il cui operato è sempre stato trasparente, corretto e assolutamente entro il perimetro delle norme”. È quanto affermato Ciro Maschio, Presidente della Commissione Giustizia della Camera.

