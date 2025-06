‘Anatra zoppa’ a Matera, Nicoletti dovrà cercare la maggioranza

agenzia

La coalizione di Cifarelli ha ottenuto 18 consiglieri su 32

MATERA, 10 GIU – Chiusa una notte di festa per l’elezione a nuovo sindaco di Matera, Antonio Nicoletti (centrodestra) fin da stamani sarà al lavoro per cercare la maggioranza in un Consiglio comunale caratterizzato dall’anatra zoppa. Infatti, grazie al risultato del primo turno, le nove liste che hanno sostenuto Roberto Cifarelli (centrosinistra) – sconfitto al ballottaggio 51,3 a 48,7% – hanno ottenuto 18 consiglieri su 32. Sono 12 invece i seggi (compreso quello di Nicoletti) attribuiti alla coalizione di centrodestra, uno al Movimento cinque stelle (per il sindaco uscente e sconfitto al primo turno, Domenico Bennardi) e uno per Progetto Comune (per il candidato sindaco Vincenzo Santochirico). Secondo quanto si apprende negli ambienti politici lucani, le interlocuzioni di Nicoletti riguarderanno soprattutto i consiglieri “centristi” della coalizione riformista che ha sostenuto Cifarelli (consigliere regionale del Pd, ma che ha corso senza il simbolo dei dem) e in particolare i tre della lista “Matera in Azione” che fa riferimento al partito che in Regione Basilicata – con il presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella – fa parte della maggioranza di centrodestra. Nel centrosinistra, invece, ieri sera sono arrivate le dimissioni del segretario del Pd, Giovanni Lettieri: anche alle Comunali di Potenza, un anno fa, i dem si presentarono senza simbolo, ma in quel caso vinse Vincenzo Telesca, esponente del centrosinistra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA