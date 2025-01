Ance, costruzioni in frenata nel 2024, verso -7% nel 2025

agenzia

Gli investimenti nel settore sono calati lo scorso anno del 5,3%

ROMA, 28 GEN – Il 2024 ha segnato la prima frenata degli investimenti in costruzioni: l’aumento delle opere pubbliche non ha compensato il calo dell’edilizia privata e per il 2025 è atteso un ulteriore rallentamento. È quanto si legge nell’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni 2025 dell’Ance. I dati indicano -5,3% nel 2024 rispetto all’anno precedente nonostante il +21% delle opere pubbliche. E le attese per il 2025 sono di una nuova flessione del 7% malgrado il +16% delle opere pubbliche per effetto del Pnrr. “Il ciclo espansivo post pandemia è giunto al termine”, ha osservato la presidente Federica Brancaccio.

