Anche Banca mondiale e Bid annunciano crediti per l’Argentina

agenzia

Sono altri 20 miliardi che si aggiungono ai 20 dell'Fmi

BUENOS AIRES, 11 APR – Dopo il Fondo Monetario Internazionale altre due istituzioni di credito multilaterale hanno annunciato un consistente pacchetto di aiuti per l’Argentina. Si tratta della Banca Mondiale e della Banca Interamericana per lo Sviluppo (Bid) che metteranno rispettivamente a disposizione del governo di Javier Milei un prestito da 12 e uno da 10 miliardi di dollari. “Il Gruppo della Banca Mondiale ha annunciato oggi un pacchetto di sostegno da 12 miliardi di dollari per l’Argentina, a dimostrazione della sua forte fiducia negli sforzi del governo per stabilizzare e modernizzare l’economia”, si legge nella nota pubblicata venerdì dalla Bm. “Il pacchetto è concepito per sostenere le riforme che continuano ad attrarre investimenti privati ;;nel Paese e per potenziare ulteriormente le misure che il Governo nazionale sta attuando per promuovere la creazione di posti di lavoro”, prosegue il comunicato. A sua volta la Bid ha annunciato che “sosterrà l’Argentina con finanziamenti fino a 10 miliardi di dollari per il settore pubblico e privato nei prossimi tre anni, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione Esecutivo”, un impegno, si sottolinea che “integra i recenti accordi del Paese con il Fmi e la Banca Mondiale”.

